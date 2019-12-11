Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг человеком года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. Об этом сообщает CNN.

"В течение десятилетий исследователи и активисты боролись за то, чтобы мировые лидеры обратили внимание на серьезную климатическую угрозу, - говорится на сайте журнала. - Но в этом году один-единственный подросток каким-то невероятным образом привлек внимание всего мира".

В 2018 году Грета Тунберг начала проводить одиночные еженедельные акции протеста. Каждую пятницу она отправлялась к зданию парламента, держа в руках табличку с надписью "Школьная забастовка за климат". После этого ее примеру последовали многие молодые люди по всему миру. Грета Тунберг стала организовывать массовые манифестации молодежи в Брюсселе, Париже и других городах, к которым присоединились тысячи людей. 20 сентября этого года в глобальной климатической забастовке - крупнейшей за всю мировую историю - участвовали около 4 млн человек. 23 сентября Грета Тунберг на климатическом саммите в ООН в Нью-Йорке осудила мировых лидеров за неспособность решить проблему изменения климата. На прошедшей в начале декабря в Мадриде конференции ООН по проблемам изменения климата (COP 25) Грета Тунберг снова раскритиковала мировые правительства за их бездействие и равнодушие.

В нынешнем году за свой вклад в усиление деятельности по предотвращению климатических изменений Грета Тунберг получила премию The Right Livelyhood Award ("За правильный образ жизни"), которую называют альтернативной Нобелевской премией. Также активистка была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Конкретных критериев для присуждения звания "Человек года" по версии Time нет. Считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. В прошлом году звание "Человек года" было присуждено группе журналистов, которые подверглись нападениям в связи со своей профессиональной деятельностью. В список номинантов на звание "Человек года" по версии журнала Time в этом году вошли президент США Дональд Трамп, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.-0-