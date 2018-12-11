Журнал Time удостоил звания "Человек года" группу журналистов, в том числе Хашукджи

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time удостоил звания "Человек года" группу журналистов, в том числе убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашукджи. Об этом сообщается на сайте издания.

Помимо Джамаля Хашукджи звания "Человек года" удостоены журналисты Reuters Ва Лоун и Киав Со Оо, арестованные в Мьянме, а также основательница филиппинского сайта Rappler Мария Ресса и редакция американской газеты The Capital.

В список претендентов на звание "Человек года" по версии журнала Time попали также президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, супруга британского принца Гарри Меган Маркл и другие политические и общественные деятели. В шорт-листе претендентов на звание "Человек года - 2018" значились и два "собирательных образа": разлученные на границе США и Мексики семьи мигрантов, а также участники масштабных демонстраций за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США.

Журнал Time традиционно называет "человека года" в последнем, декабрьском номере. Почетной номинации удостаивается человек или группа людей, которые больше всего повлияли на новости и мир - в лучшую или худшую сторону - в течение года. Звание "Человек года" присуждается с 1927 года, тогда этой номинации удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.-0-

Фото time.com