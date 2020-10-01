Журналисты AFP попали под обстрел в Нагорном Карабахе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты французского информационного агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный центр при правительстве Армении.

В информационном центре уточнили, что среди пострадавших есть тяжелораненые, погибших нет.

Ранее сообщалось о пострадавших при обстреле в городе Мартуни (восточная часть Нагорного Карабаха) двух журналистах французской газеты Le Monde. Оба граждане Франции, один из них находится в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела легкое ранение получили оператор новостного блока телеканала "Армения" Арам Григорян и журналист армянского новостного портала 24news.am Севак Вардумян. В Мартуни попал под обстрел и заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский.

МИД Армении сообщил 1 октября, что в Армении и в Карабахе находятся более 200 иностранных журналистов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает, а также сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-