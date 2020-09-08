Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от коронавируса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 8 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:46 Хоккеисты "Сочи" победили челябинский"Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
22:28 Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову В мире
21:51 Информация о минировании торгового предприятия в Чашникском районе не подтвердилась Происшествия
21:23 Елизавета II планирует выйти из режима самоизоляции в октябре В мире
21:12 Футболисты Грузии и Северной Македонии сыграли вничью в матче Лиги наций Спорт
20:53 Матч белорусов и португальцев в квалификации молодежного ЧЕ по футболу отложен Спорт
20:45 Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии В мире
20:42 Тelegram-каналы стали техническими площадками для управления протестами по всему миру - аналитик БИСИ Общество
20:07 ФОТОФАКТ: Малые архитектурные формы и необычные цветочные клумбы появились в Витебске Регионы
19:33 В России разработали приложение для отслеживания побочных эффектов от вакцины против COVID-19 В мире
19:29 Интервью Лукашенко будет обсуждаться в России не менее недели - эксперт Политика
19:09 Потерявшегося в лесу под Борисовом мальчика нашли Происшествия
18:55 Минобразования: родители не должны вовлекать детей в политические массовые мероприятия Общество
18:45 Республиканский форум лидеров БРПО стартовал в "Зубренке" Общество
18:29 По всей Гомельской области приступили к севу озимых зерновых Регионы
18:19 Беларусь ограничивает ввоз свинины из двух регионов России и Ивано-Франковской области Украины из-за АЧС Экономика
18:14 Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате Культура
18:03 Лукашенко: я не позволю разрушить то, что создавалось в Беларуси поколениями людей Президент
17:55 Белорусские предприятия внедряют системы менеджмента здоровья и безопасности по новому госстандарту Экономика
17:53 Беларусь намерена развивать торговлю с Сербией Экономика
17:49 Хореограф: задача постановочной группы "Пер Гюнт" - быть актуальными для зрителя Культура
17:44 Лукашенко: если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия Президент
17:43 Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой Президент
17:37 "Великий камень" получил награду за образцовый сервис в Пекине Экономика
17:36 Более 6,2 тыс. многодетных семей открыли счета по новой программе "Семейный капитал" Общество
17:28 Совет директоров кондитерской отрасли создан в Беларуси Экономика
17:24 МВД: не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия Общество
17:19 Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей - ИДН Общество
16:57 Минтранс: к 2025 году нужно электрифицировать 30% городского пассажирского транспорта Технологии
16:53 Жертвами наводнений в Нигерии стали 24 человека В мире
Все новости
Все новости
В мире
08 сентября 2020, 14:22

Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от коронавируса

Фото AFP
Фото AFP
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Елизавета II планирует выйти из режима самоизоляции в октябре
Матч белорусов и португальцев в квалификации молодежного ЧЕ по футболу отложен

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него. И все чаще находят их, сообщает ВВС.

Летний выход из локдауна обернулся ростом числа заражений в ряде европейских стран, однако сейчас нет ни всплеска смертности, ни волны госпитализаций. Люди устали, число недовольных и протестующих против карантина растет. Доходы бизнеса, населения и государств падают, а расходы на поддержание экономики в искусственной коме становятся неподъемными.

Все это дает европейцам надежду на зиму без локдауна, особенно с учетом того, что и медицина, и граждане, и бизнес постепенно адаптируются к жизни с коронавирусом: носят маски, моют руки, соблюдают дистанцию, работают из дома. Эмоциональные итальянцы с испанцами ведут себя как сдержанные скандинавы и рассчитывают пройти вторую волну шведским путем - не закрывая магазины, кафе, офисы и границы.

Против нового локдауна уже высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов, - сказал Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris Match перед встречей с Ангелой Меркель в своей резиденции на Лазурном Берегу. - Так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю".

Побеседовав с Эммануэлем Макроном, Ангела Меркель отметила, что никто в ЕС не хочет повторения весеннего локдауна, когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга. "Как политики, мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, - сказала она. - Но для этого нам нужно действовать сообща".

Из-за вируса 27 стран Евросоюза не только закрылись от мира, опечатав Шенгенскую зону, но и отгородились друг от друга шлагбаумами на внутренних границах, о которых не вспоминали десятилетиями. Люди перестали ездить по делам и в отпуск, что вкупе с другими последствиями локдауна нанесло колоссальный урон экономике ЕС. Своим размером - 14 трлн евро в год - она уступает только американской, и в последние годы богатство только прирастало. Коронавирус положил этому конец: в этом году спад превысит 8%, и экономика недосчитается более 1 трлн евро.

За время первой волны (с февраля по июнь) ключевой сектор услуг сократился на 16,4% в целом, а сфера туруслуг обвалилась на 75%. К середине лета оживление наметилось только в ресторанном бизнесе, однако и там оборот восстановился едва наполовину. Гостиницы и авиакомпании остаются в глубоком кризисе с показателями на 70% ниже доковидных.

Обойтись без локдауна

Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.

Конечно, не факт, что коронавирус вернется с новой силой, но предчувствие второй волны обострилось в Европе из-за возвращения школьников и студентов в классы после полугодового перерыва. И в связи с грядущим похолоданием, которое заставит людей вернуться в помещения, где риск заразиться выше, чем на террасах и лужайках.

Правительства стран Европы ищут способы справиться с любым обострением пандемии, не запирая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших государств ЕС: Франции, Италии, Испании - и в соседней Великобритании. "Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. "Общий локдаун Италии не грозит", - сказал он в интервью агентству Bloomberg и объяснил свою уверенность тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежали 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.

Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без повсеместного локдауна. "Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период", - сказал глава немецкого Минздрава Йенс Шпан. Он добавил, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать отдельные очаги.

Научиться жить с коронавирусом

Чем дальше в прошлое уходит первый приступ страха перед вирусом и чем четче очертания экономического и социального кризиса, тем больше критиков у тактики выжженной земли, к которой прибегли власти многих стран мира в первые месяцы пандемии. И тем меньше у политиков желания повторять эксперимент над избирателями.

"Мы должны любой ценой избежать крайних мер, на которые мы вынужденно пошли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы", - сказал 7 сентября премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Пытаясь оправдать действия властей весной этого года, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отмечает: иного выхода у них не было. "В марте была не такая ситуация, как сейчас, в сентябре. Мы меньше знали, и динамика была другая. Тогда единственным верным и нужным решением было принять меры, и мы сделали это, чтобы защитить людей", - сказал он.

За это время врачи разобрались, как эффективнее лечить больных COVID-19, ученые создали несколько вакцин и сейчас тестируют их, а власти укрепили систему здравоохранения, погасили смертельную вспышку в домах престарелых, наладили массовое тестирование, научились отслеживать контакты заболевших и вводить локальные локдауны.

Смертность в Азии и Европе практически сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе. Пора возвращаться к нормальной жизни, говорят недовольные, в противном случае борьба с вирусом нанесет больший ущерб, чем сам вирус. Санитарные бунты прокатились по Европе, и самыми шумными оказались немцы.

Власти ответили: всему свое время, сначала вернем экономику к жизни, детей - в школы, работников - на работу. Если для этого всем придется носить маски и отказаться от вечеринок, значит, так тому и быть, будем штрафовать нарушителей. "Нам предстоит еще долго жить с этим вирусом", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель и напомнила, что сдерживать эпидемию осенью и зимой сложнее, чем летом. "Проблема по-прежнему серьезная. Пожалуйста, относитесь к ней все так же серьезно", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции, объясняя недавнее решение ужесточить правила и штрафы.

Ее австрийский коллега Себастьян Курц считает, что жизнь вернется в прежнее русло не раньше лета 2021 года. "Исходя из того, как сейчас развивается ситуация, очень вероятно, что следующее лето будет уже нормальным", - сказал канцлер Австрии и не исключил ужесточения некоторых санитарных норм уже на этой неделе. С одной целью - обуздать пандемию, не прибегая к карантину мартовских масштабов, сказал Себастьян Курц.

Его горячо поддержал президент Франции, которая, как и Австрия, славится горнолыжными курортами и не хочет терять еще один зимний туристический сезон. "Наша главная задача - вернуть людей на работу, - сказал Эммануэль Макрон. - Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать еще одного локдауна, особенно общенационального. Мы научены опытом и знаем, что ничего нельзя исключать. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус эпидемия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову
Королева Великобритании Елизавета II. Фото Global Look Press Елизавета II планирует выйти из режима самоизоляции в октябре
Фото МЧС России Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии
Фото из архива В России разработали приложение для отслеживания побочных эффектов от вакцины против COVID-19
Фото Anadolu Жертвами наводнений в Нигерии стали 24 человека
Фото news24.com ВВП ЮАР из-за пандемии в II квартале рухнул на 51%
Главное
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко: я не позволю разрушить то, что создавалось в Беларуси поколениями людей
Савиных: протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа
Более 6,2 тыс. многодетных семей открыли счета по новой программе "Семейный капитал"
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Лиллехаммер"! Цена от 2 600 рублей за метр! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой
Беларусь осуществляет независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития - Андрейченко
Минобразования: родители не должны вовлекать детей в политические массовые мероприятия
МВД: не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия
Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 9 сентября
"Любой протест всегда кто-то хочет оседлать" - главред "Говорит Москва" о событиях в Беларуси
Parimatch и FNATIC объявили о глобальном партнерстве
Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате
Тelegram-каналы стали техническими площадками для управления протестами по всему миру - аналитик БИСИ
Совет директоров кондитерской отрасли создан в Беларуси
Эксперт: призывы не покупать белорусское обречены у россиян на полный провал
Республиканский форум лидеров БРПО стартовал в "Зубренке"
Нотариусы Минска 11 сентября проведут бесплатные консультации
В Беларуси выздоровели и выписаны 71 916 пациентов с COVID-19
Яровой рапс в Беларуси убран более чем с половины площадей
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.