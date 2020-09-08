Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от коронавируса

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него. И все чаще находят их, сообщает ВВС.

Летний выход из локдауна обернулся ростом числа заражений в ряде европейских стран, однако сейчас нет ни всплеска смертности, ни волны госпитализаций. Люди устали, число недовольных и протестующих против карантина растет. Доходы бизнеса, населения и государств падают, а расходы на поддержание экономики в искусственной коме становятся неподъемными.

Все это дает европейцам надежду на зиму без локдауна, особенно с учетом того, что и медицина, и граждане, и бизнес постепенно адаптируются к жизни с коронавирусом: носят маски, моют руки, соблюдают дистанцию, работают из дома. Эмоциональные итальянцы с испанцами ведут себя как сдержанные скандинавы и рассчитывают пройти вторую волну шведским путем - не закрывая магазины, кафе, офисы и границы.

Против нового локдауна уже высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов, - сказал Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris Match перед встречей с Ангелой Меркель в своей резиденции на Лазурном Берегу. - Так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю".

Побеседовав с Эммануэлем Макроном, Ангела Меркель отметила, что никто в ЕС не хочет повторения весеннего локдауна, когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга. "Как политики, мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, - сказала она. - Но для этого нам нужно действовать сообща".

Из-за вируса 27 стран Евросоюза не только закрылись от мира, опечатав Шенгенскую зону, но и отгородились друг от друга шлагбаумами на внутренних границах, о которых не вспоминали десятилетиями. Люди перестали ездить по делам и в отпуск, что вкупе с другими последствиями локдауна нанесло колоссальный урон экономике ЕС. Своим размером - 14 трлн евро в год - она уступает только американской, и в последние годы богатство только прирастало. Коронавирус положил этому конец: в этом году спад превысит 8%, и экономика недосчитается более 1 трлн евро.

За время первой волны (с февраля по июнь) ключевой сектор услуг сократился на 16,4% в целом, а сфера туруслуг обвалилась на 75%. К середине лета оживление наметилось только в ресторанном бизнесе, однако и там оборот восстановился едва наполовину. Гостиницы и авиакомпании остаются в глубоком кризисе с показателями на 70% ниже доковидных.

Обойтись без локдауна

Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.

Конечно, не факт, что коронавирус вернется с новой силой, но предчувствие второй волны обострилось в Европе из-за возвращения школьников и студентов в классы после полугодового перерыва. И в связи с грядущим похолоданием, которое заставит людей вернуться в помещения, где риск заразиться выше, чем на террасах и лужайках.

Правительства стран Европы ищут способы справиться с любым обострением пандемии, не запирая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших государств ЕС: Франции, Италии, Испании - и в соседней Великобритании. "Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. "Общий локдаун Италии не грозит", - сказал он в интервью агентству Bloomberg и объяснил свою уверенность тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежали 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.

Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без повсеместного локдауна. "Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период", - сказал глава немецкого Минздрава Йенс Шпан. Он добавил, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать отдельные очаги.

Научиться жить с коронавирусом

Чем дальше в прошлое уходит первый приступ страха перед вирусом и чем четче очертания экономического и социального кризиса, тем больше критиков у тактики выжженной земли, к которой прибегли власти многих стран мира в первые месяцы пандемии. И тем меньше у политиков желания повторять эксперимент над избирателями.

"Мы должны любой ценой избежать крайних мер, на которые мы вынужденно пошли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы", - сказал 7 сентября премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Пытаясь оправдать действия властей весной этого года, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отмечает: иного выхода у них не было. "В марте была не такая ситуация, как сейчас, в сентябре. Мы меньше знали, и динамика была другая. Тогда единственным верным и нужным решением было принять меры, и мы сделали это, чтобы защитить людей", - сказал он.

За это время врачи разобрались, как эффективнее лечить больных COVID-19, ученые создали несколько вакцин и сейчас тестируют их, а власти укрепили систему здравоохранения, погасили смертельную вспышку в домах престарелых, наладили массовое тестирование, научились отслеживать контакты заболевших и вводить локальные локдауны.

Смертность в Азии и Европе практически сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе. Пора возвращаться к нормальной жизни, говорят недовольные, в противном случае борьба с вирусом нанесет больший ущерб, чем сам вирус. Санитарные бунты прокатились по Европе, и самыми шумными оказались немцы.

Власти ответили: всему свое время, сначала вернем экономику к жизни, детей - в школы, работников - на работу. Если для этого всем придется носить маски и отказаться от вечеринок, значит, так тому и быть, будем штрафовать нарушителей. "Нам предстоит еще долго жить с этим вирусом", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель и напомнила, что сдерживать эпидемию осенью и зимой сложнее, чем летом. "Проблема по-прежнему серьезная. Пожалуйста, относитесь к ней все так же серьезно", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции, объясняя недавнее решение ужесточить правила и штрафы.

Ее австрийский коллега Себастьян Курц считает, что жизнь вернется в прежнее русло не раньше лета 2021 года. "Исходя из того, как сейчас развивается ситуация, очень вероятно, что следующее лето будет уже нормальным", - сказал канцлер Австрии и не исключил ужесточения некоторых санитарных норм уже на этой неделе. С одной целью - обуздать пандемию, не прибегая к карантину мартовских масштабов, сказал Себастьян Курц.

Его горячо поддержал президент Франции, которая, как и Австрия, славится горнолыжными курортами и не хочет терять еще один зимний туристический сезон. "Наша главная задача - вернуть людей на работу, - сказал Эммануэль Макрон. - Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать еще одного локдауна, особенно общенационального. Мы научены опытом и знаем, что ничего нельзя исключать. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось".-0-