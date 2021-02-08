Зимнее ненастье накрыло Европу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегопады, сильный ветер и дожди обрушились на европейские страны в последние дни, сообщает Euronews.

Шторм "Дарси" принес в Великобританию снегопады из Восточной Европы. Подобная картина наблюдалась здесь три года назад, когда на европейский континент из Сибири пришел циклон, который прозвали "зверем с востока". Сегодня на дорогах страны снежные заторы. По этой причине закрылись некоторые центры вакцинации.

На обледенелых дорогах Германии всего лишь за сутки произошло несколько сотен ДТП. В них пострадали не менее 28 человек. Прогнозы метеорологов не внушают оптимизма. Власти призвали граждан оставаться дома. "Сильные порывы ветра и снегопад, дороги очень скользкие. Мы делаем все возможное, чтобы автомагистрали оставались чистыми. Однако желательно отказаться от любых передвижений, если в них нет особой необходимости", - сообщил Euronews сотрудник дорожной полиции Борис Кюст.

В ряде регионов Франции не прекращаются дожди. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома близ рек, которые уже вышли или вот-вот выйдут из берегов. Продолжает подниматься уровень воды в Сене. Часть каменной статуи "Зуав" у моста Альма, которая для парижан служит индикатором наводнений, уже не видна. В то же время на севере Франции началось похолодание. По прогнозам, циклон будет продвигаться вглубь страны. Ожидаются сильные снегопады.

Метель разыгралась и в Нидерландах. Температура опустилась до минус 3 градусов. В некоторых районах выпало до 30 см снега. Такого ненастья здесь не видали как минимум десять лет. Правительство было вынуждено отменить еженедельное совещание по ситуации с пандемией коронавируса. Объявлен последний - красный - уровень погодной опасности. Он действует по всей стране.-0-