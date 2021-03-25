Злоумышленник захватил лайнер в столице Мавритании

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту в столице Исламской Республики Мавритания Нуакшоте и угрожает взорвать его, сообщает новостной телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, пассажиров в самолете нет. К аэропорту прибыли отряды сил безопасности Мавритании.

Пока требования злоумышленника неизвестны, его личность не установлена. Сообщается, что он разговаривал с местными силовиками на английском языке и утверждал, что имеет американское гражданство.

Позже стало известно, что службы безопасности задержали злоумышленника. Сейчас ситуация в аэропорту находится под контролем.-0-