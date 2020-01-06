Злоумышленники в масках устроили погром в университете в Нью-Дели

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 18 человек серьезно пострадали при нападении группы неизвестных лиц в масках на кампус одного из ведущих вузов Нью-Дели - Университета им. Джавахарлала Неру. Как сообщает сайт газеты The Times of India, полиция прочесывает университетский городок в поисках преступников.

По информации газеты, группа из 50 людей с закрытыми лицами, вооруженных палками и крикетными битами, ворвалась на территорию городка. Преступники громили автомобили, били стекла, избивали студентов и преподавателей.

Студенты университета предполагают, что погром могли учинить члены правых молодежных организаций - Университет им. Джавахарлала Неру считается оплотом левого студенчества в Нью-Дели. Подозревается проправительственная студенческая организация правого толка "Акхил бхаратия видьяртхи паришад". Официального подтверждения эти обвинения пока не получили.

Начато расследование.-0-