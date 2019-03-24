Злоумышленники выбили окна в шестой по счету мечети в Бирмингеме

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные вандалы выбили окна в здании мечети на юге Бирмингема, сообщает ТАСС. Это уже шестой подобный случай, происходящий в городе на этой неделе.

В ночь на 21 марта в пяти мечетях Бирмингема молотком были выбиты оконные стекла. На следующий день полиция сообщила о задержании двоих мужчин, подозреваемых в совершении ночных нападений.

Один из подозреваемых оказался непричастен к инцидентам и был отпущен без предъявления обвинений. Второй сам явился в полицию с повинной и был помещен в клинику в соответствии с британским законом о психическом здоровье. Данный закон может применяться для ограничения свободы жителей страны, нуждающихся в срочном лечении расстройств психики и представляющих угрозу для себя и окружающих.

Правоохранители продолжают вести расследование инцидентов, отмечая, что больше не ведут поиски подозреваемых в нападениях 21 марта.-0-