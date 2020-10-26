Знаменитая рождественская ярмарка в Нюрнберге отменена из-за коронавируса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий город Нюрнберг отменил свою всемирно известную рождественскую ярмарку из-за роста числа случаев коронавируса, сообщает The Local.

"После долгих раздумий в целях защиты населения мы пришли к выводу, что рождественская ярмарка в этом году не состоится", - говорится в заявлении мэра Нюрнберга Маркуса Кенига.

Зимняя ярмарка в Нюрнберге является традиционной. Она считается символом Рождества и одним из важных культурных мероприятий года.

Усиливающаяся пандемия вынудила и другие немецкие города, в том числе Берлин, Дюссельдорф и Кельн, объявить об отмене рождественских ярмарок или внести существенные изменения в их проведение.-0-