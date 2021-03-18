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18 марта 2021, 10:47

Знаменитый дирижер Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет

Джеймс Ливайн. Фото nydailynews.com
Джеймс Ливайн. Фото nydailynews.com

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США скончался в возрасте 77 лет один из самых известных дирижеров в мире, бывший художественный руководитель Метрополитен-оперы (Нью-Йорк) Джеймс Ливайн, сообщает Reuters со ссылкой на личного врача артиста.

Джеймс Ливайн умер 9 марта в Палм-Спрингс естественной смертью.

Он считался лучшим американским дирижером после смерти Леонарда Бернстайна в 1990 году. Джеймс Ливайн провел около 2,5 тыс. концертов. Его номинировали на "Грэмми" 37 раз, и он 10 раз становился лауреатом.

Джеймс Ливайн работал с величайшими оперными певцами, включая Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Рене Флеминг, Анну Нетребко, Мэрилин Хорн, Джесси Норман, Самюэля Рэйми, Кэтлин Бэттл, Фредерику фон Штаде, Брина Терфеля, Роберто Аланью, Кири Те Канаву, Чечилию Бартоли, Ренату Скотто, Леонтину Прайс и Грейс Бамбри.

"Он один из величайших художников всех времен. Он создал один из величайших оркестров современной истории. Ни один мастер за 137-летнюю историю Метрополитена не оказал столь сильного влияния, как Джеймс Ливайн", - сказал генеральный менеджер Метрополитен-оперы Питер Гелб.

Джеймс Ливайн родился в США в 1943 году. С 1976-го по 2018 год он занимал должность музыкального и художественного руководителя Метрополитен-оперы, также был музыкальным директором Мюнхенского филармонического оркестра с 1999-го по 2004 год, а с 2004-го по 2012-й руководил Бостонским симфоническим оркестром. Коллеги уважали мастера за дирижерские способности, стремление добиваться лучших результатов от музыкантов и бесконечный энтузиазм.-0-

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