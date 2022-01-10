"Золотой глобус - 2022": кто стал победителем

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители премии "Золотой глобус". Их имена опубликованы Голливудской ассоциацией иностранной прессы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организаторов премии.

В этом году было принято решение не вести трансляцию церемонии. Лишь некоторые члены ассоциации и избранные получатели ее грантов смогли принять участие в награждении.

Так, новозеландский режиссер Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Власть пса". Лучшие роли в телефильме забрали Кейт Уинслет за "Мейр из Исттауна" и Майкл Китон за "Ломку". Драма "Сядь за руль моей машины" стала лучшим иностранным фильмом. Лучшим драматическим сериалом признали "Наследников". Еще один обладатель "Золотого глобуса" - Диснеевский мультфильм "Энканто". В категории "Лучший мюзикл или комедия" была названа "Вестсайдская история".

Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую роль в драме "Король Ричард". Награду за музыку к "Дюне" забрал Ханс Циммер. Рэйчел Зеглер получила "Золотой глобус" за роль в мюзикле "Вестсайдская история", а Николь Кидман за роль в фильме "Быть Рикардо".-0-