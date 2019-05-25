"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо получил главную награду 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", сообщает ТАСС.
Такое решение обнародовало жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
Режиссер отмечен за фильм "Паразиты", который рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера "Окча" с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.
Гран-при удостоена картина французского режиссера Мати Диоп "Атлантика". Награду 37-летнему режиссеру вручил Сильвестр Сталлоне.
В центре картины - история любви молодого мужчины Сулеймана, работающего на стройке небоскреба в Дакаре, и девушки Ады.
Награду за лучшую режиссуру получили бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны за драму "Молодой Ахмед".
В фильме режиссеры обращаются к теме исламского радикализма. Они рассказывают историю 13-летнего подростка.-0-
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