Зонами высокого эпидемиологического риска признаны три квартала в Пекине

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три квартала в районе Фэнтай в Пекине в воскресенье были признаны "зонами с высоким риском распространения COVID-19". Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию столичных органов по борьбе с эпидемией.

В настоящее время в Пекине насчитывается три зоны с высоким риском распространения COVID-19 и семь зон со средним эпидемиологическим риском. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы городского комитета по делам здравоохранения Ли Ан.

За сутки в Пекине было зарегистрировано 12 новых местных случаев заражения дельта-штаммом коронавируса. В то время как за последние семь дней ни одного случая заражения омикрон-штаммом обнаружено не было.

С 15 января в Пекине было зарегистрировано 96 подтвержденных локальных случаев заражения COVID-19 (из них 6 - омикроном) и 12 бессимптомных носителей инфекции.-0-