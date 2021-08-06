Зоологи открыли заново одного из самых редких хамелеонов в мире

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкий карликовый хамелеон Чепмена (Rhampholeon chapmanorum), которого некоторые специалисты считали вымершим, все еще живет в горных лесах на юге Малави. Об этом пишет научно-популярное интернет-издание "N+1".

К такому выводу пришли зоологи после экспедиции в места обитания данного вида. К сожалению, за последние 40 лет площадь лесного покрова здесь сократилась на 80%, из-за чего отдельные популяции хамелеонов оказались в изолированных фрагментах леса и больше не обмениваются генами. Как отмечается, в будущем это может привести к потере генетического разнообразия, что еще больше снизит шансы вида на выживание. Чтобы спасти его, необходимо сохранить оставшиеся участки леса и попытаться восстановить связи между ними.

Хамелеоны широко известны благодаря необычной анатомии и способности менять цвет. К сожалению, из-за человеческой деятельности эти удивительные рептилии становятся все более редкими. По оценкам зоологов, из двухсот с небольшим современных видов хамелеонов под угрозой исчезновения находятся около трети. Основная проблема, с которой сталкиваются эти ящерицы, - вырубка лесов. Поскольку многие виды хамелеонов имеют крошечные ареалы, уничтожение даже небольших фрагментов леса может стать для них роковым.-0-