Зоопарки Европы просят о помощи в условиях пандемии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавируса в особенно уязвимом положении оказались зоопарки, сообщает Euronews.

Немецкие зоопарки уже обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой выделить для них финансовую помощь в размере сотни миллионов евро. В совместном обращении, направленном канцлеру, говорится, что в отсутствие посетителей зоопарки лишились основного дохода, необходимого для ухода за животными и покупки корма.

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В схожем положении оказался и Лондонский зоопарк, который в своей истории пережил две мировые войны и закрывался лишь на очень непродолжительное время. В условиях пандемии Зоологическое общество Лондона объявило о сборе средств на поддержание работы научного комплекса и уход за животными.

Продолжительный режим изоляции и карантина называют катастрофическим сценарием для британских зоопарков, которые в основном полагались на доходы от посетителей.-0-