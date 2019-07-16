Звезда "Бэтмена" умер на съемках

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 47 лет умер ирландский актер Карл Шилс во время съемок, сообщает
У актера были проблемы со здоровьем. Он чувствовал себя плохо во время съемок. 14 июля Шилс пришел на съемки сериала и заснул. Актер умер во сне.
Несмотря на то что Шилс испытывал проблемы со здоровьем, никто не предложил ему помощь.
Карл Шилс сыграл в десятках фильмов и сериалов, в том числе "Бэтмен: Начало", "Нокаут", "Тюдоры2 и другие. Шилс также играл в театрах Дублина и Лондона. Кроме того, он занимался продюсированием и другими творческими проектами.-0-
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