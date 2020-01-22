Звезду сериала "Любить по-русски" Виктора Ракова экстренно госпитализировали

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советского и российского актера Виктора Ракова экстренно отправили в больницу. Он плохо себя почувствовал вечером, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

По информации канала, у народного артиста России развилась дыхательная недостаточность. Причины проблем со здоровьем и обстоятельства, при которых актеру театра "Ленком" стало плохо, пока неизвестны.

Виктор Раков — российский и советский актер, народный и заслуженный артист России, кавалер Ордена Дружбы и Ордена Почета. Современному зрителю он хорошо знаком по многосерийной драме "Любить по-русски", сериалам "Барханов и его телохранитель", "Петербургские тайны", "Каменская 3", "Убойная сила 6" и многим другим.-0-