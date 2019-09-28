Звезду сериалов Виктора Балабанова прооперируют 30 сентября

Известного по российским сериалам "Солдаты", "Зверобой", "Час Волкова", "Глухарь" российского актера театра и кино Виктора Балабанова, который был госпитализирован 27 сентября, ожидает операция на сердце, рассказал артист 5-tv.ru,

Кардиологические проблемы у него были диагностированы еще в раннем детстве, в четыре года, а в 2012 году ему установили кардиовертер-дефибриллятор. На 30 сентября запланировали операцию по его замене.

Актер сожалеет, что сегодня исполнилось 39 лет совместной жизни с супругой Антониной, а он не дома.-0-