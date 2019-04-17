Алесь Бадак: число произведений публицистики на Национальную литературную премию возрастает

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заявок в номинации "Лучшее произведение публицистики" республиканского конкурса "Национальная литературная премия" с каждым годом растет, сообщил сегодня журналистам член жюри конкурса, директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

"На нынешний конкурс заявлено 14 публицистических произведений. Меня это приятно удивило, потому что в предыдущие годы, в 2015-2017, было представлено по одному, в прошлом их уже было восемь. Публицистику пишут, например, появляются интересные книги в жанре интервью. Многие публицистические жанры переходят в литературу. Поэтому, возможно, сегодня происходит ренессанс публицистики", - сказал член жюри.

По его словам, в этом году во всех номинациях представлены серьезные конкурсанты. "Определить победителей литературной премии будет сложно, ведь за звание лучшего поборются такие известные авторы, как Адам Мальдис, Виктор Карамазов, Виктор Шнип, Владимир Яговдик, Николай Малявко, - подчеркнул он. - Каждый достоин награды".

Кроме того, Алесь Бадак отметил, что на Национальной литературной премии представлена вся Беларусь. "К нам поступило более 70 заявок из отделений СПБ всех областей страны, от государственных и частных издательств, а также индивидуальные от самих авторов, что показывает, какая у нас разнообразная и богатая литература. Для сравнения: в 2015 году было 45 заявок, 2016 - 30, 2017 - 41 и в 2018 году в конкурсе участвовало 53 произведения. Я уверен, что имена, которые мы услышим на награждении через несколько месяцев, уже знакомы нам, но они станут более известны и нашему читателю", - добавил Алесь Бадак.

Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Результаты будут объявлены не позднее 6 августа. Награждение победителей состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Слониме Гродненской области. Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в 100 БВ, в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1 БВ составляет Br25,5).

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Теперь этот республиканский конкурс имеет свой сайт litpremia.by, на котором опубликованы произведения, претендующие на премию, а также итоги предыдущих конкурсов. Организаторами конкурса являются министерства информации, культуры, образования и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".-0-