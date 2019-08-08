Археологи нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века

8 августа, Ушачский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Археологи и волонтеры на берегу озера Черствяты в Ушачском районе обнаружили фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века, передает корреспондент БЕЛТА.

Археологическая экспедиция длится третью неделю. Недавно ее участники наткнулись на фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII столетия. Историк Василий Воронин в свое время высказывал гипотезу, что земли и дворы полоцкого воеводы XVI века могут быть княжеским наследием более раннего периода. "Нам удалось доказать, что здесь были княжеские доминиальные владения. Сейчас нашли их конкретное место, но подобные постройки есть в этой местности в других точках", - рассказал старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Марат Климов.

Марат Климов

В первом раскопе специалисты отыскали хозяйственную постройку. Сейчас работают на втором раскопе, где обнаружили печь и книжную застежку XII века, наконечник стрелы, керамику. Все это свидетельствует, что здесь жила и отдыхала статусная личность.

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"Подобные фрагменты резиденции за границами городов мы идентифицируем впервые в истории археологии Беларуси. Назвать конкретные имена князей, которые здесь могли жить, не можем. Теоретически, здесь мог бывать Всеслав Чародей", - добавил археолог Марат Климов.

Не исключено, что во время междоусобицы княжеская резиденция была сожжена. Здесь нашли человеческие останки, пока неизвестно, какого они периода.-0-

Фото Александра Хитрова