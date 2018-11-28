Белорусские ученые презентуют пять изданий о музыке

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыковеды Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси издали пять монографий к 90-летию НАН. Презентация состоится 30 ноября в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Каждая книга раскрывает неизвестные прежде страницы отечественного музыкального искусства в разных областях - композиторского творчества, концертного исполнительства, гимнографии, а также музыкального фольклора. Книги отличает подлинно академическая глубина раскрытия темы, энциклопедичность знания, крепкий историко-теоретический базис. Этими изданиями музыковеды НАН Беларуси внесли весомый вклад в белорусскую науку о музыке", - отметили в пресс-службе.

В монографиях раскрываются разные грани хорового жанра, находящегося у истоков музыки в европейской академической традиции ("Европейский хоровой концерт. История. Теория. Практика"); храмовой богослужебной практики и гимнографии ("Гімнаграфія праваслаўнага богаслужэння ў беларускай музычнай культуры ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя"); индивидуального композиторского стиля, представляющего парадоксальную логику мышления ("Нонсенс в поэтике Виктора Копытько: "Шесть Двойных Терцетов" на стихи Льюиса Кэрролла"); специфики исполнительской интерпретации музыки ("Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: белорусский контекст"), а также национального концертного музицирования, достигшего в период государственного суверенитета новых творческих вершин ("Белорусское концертно-исполнительское искусство современности: 1991-2016").

Все издания богато иллюстрированы и содержат ценный источниковедческий материал. Они предназначены для профессиональных музыкантов, любителей музыки, учреждений образования культуры и искусства, а также для исследователей гуманитарного профиля.

В презентации примут участие представители творческих вузов и музыкальные коллективы.-0-