Четыре крупных проекта с участием народных мастеров представят в этом году на "Славянском базаре"

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Четыре крупных проекта с участием народных мастеров пройдут в этом году на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила сегодня на брифинге директор Витебского областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно одна из наиболее зрелищных составляющих форума связана с проектами, в которых участвуют мастера народных ремесел. На нынешнем фестивале в списке основных - четыре. Это праздники-конкурсы по вытинанке "Ажурныя мары", традиционной свистульке "Салавейка-2019", соломоплетению "Папараць-кветка" и выставка-конкурс мастеров по лоскутной технике "Витебская мозаика". "Прием заявок на участие в них проходит в течение июня. Ожидается, что в общей сложности они соберут около 150 мастеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии", - отметила Екатерина Лабуко.

По ее словам, каждый из данных проектов по-своему уникален и притягателен, готовит зрелищные сюрпризы для гостей форума. Например, на празднике-конкурсе по соломоплетению участники под руководством известной мастерицы из Шумилино Натальи Стержанковой сплетут полутораметрового соломенного паука. Сводный номер "Соловьиная роща", имитирующий многоголосье соловьиных трелей, обещают организаторы на празднике "Салавейка-2019".

Впечатляющими моментами запомнятся VI турнир национальных танцев (пройдет на площади Победы с участием более 100 пар) и II Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Поборются за звание лучшего гармониста и частушечницы участники из Витебской, Минской и Гомельской областей Беларуси и российского Смоленска на конкурсе народной музыки и припевки "А музыкі граюць, граюць…". Отдельного внимания заслуживает проект "Беларуская гасціннасць", который будет проводиться в дни основных событий фестиваля и включать презентации аутентичных блюд белорусской национальной кухни, брендовых мероприятий районов Витебской области и нематериальных историко-культурных ценностей северного региона.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-