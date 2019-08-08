Экспонаты Национального музея Султаната Оман покажут в Минске

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси готовит большой международный выставочный проект с Национальным музеем Султаната Оман, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь НХМ Светлана Анейко.

"Проект, с рабочим названием "Оман: жемчужина Востока", будет работать с 19 сентября по 19 января, - рассказала ученый секретарь. - Выставка разместится в залах нашей восточной экспозиции и представит около ста предметов ХХ-ХХІ веков: костюмы, ткани, керамику и, возможно, оружие, которые продемонстрируют высокий уровень декоративно-прикладного искусства восточных стран. Также мы готовим большую сопроводительную программу для взрослых и детей".

Светлана Анейко подчеркнула, что данный проект не коммерческий, посетить его можно будет по постоянному билету в музей. "Надеюсь, белорусам будет интересно познакомиться с восточным искусством, увидеть эксклюзивные экспонаты", - добавила она.

В сентябре откроется и выставка, посвященная творчеству народного художника Беларуси Александра Кищенко. "Мы постараемся сделать большую ретроспективную экспозицию, охватывающую все творчество мастера. Будут представлены картины из коллекций как нашего музея, так и его семьи. Они максимально представят все направления, в которых работал художник", - отметила ученый секретарь.

Запланирован на сентябрь также проект о российско-французской художнице с белорусскими корнями Надежде Ходасевич-Леже. "Надеемся, что покажем живописные и графические работы, принадлежащие частным коллекционерам Франции. Эти картины никогда не были в Беларуси, потому что и создавала художница их в поздний период жизни именно во Франции, и хранились они у наследников там же. Мы постараемся показать разные по тематике картины, среди которых, например, будет работа, навеянная образом Ленина", - анонсировала Светлана Анейко.

Кроме того, художественный музей станет участником IV Национального форума "Музеи Беларуси", который пройдет 4-6 октября в Бресте. "В одной из номинаций представим наши проекты инклюзивного направления, а также отобразим нынешнее состояние музея и последние издательские новинки. Еще готовим интерактивную часть для посетителей, чтобы они не заскучали", - поделилась ученый секретарь.

НХМ разрабатывает виртуальный путеводитель с технологиями дополненной реальности. "Часто люди путаются в залах, и мы решили создать мобильное приложение, в котором предложим несколько маршрутов по музею", - резюмировала Светлана Анейко.-0-