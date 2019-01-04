Фестиваль китайского кино пройдет в Минске 9-14 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль китайского кино пройдет в минском кинотеатре "Центральный" 9-14 января. Фильмы будут демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами, сообщили БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат Мингорисполкома".
В частности, 9 января в 18.30 минчане смогут увидеть картину "Великий мастер", которая выдвигалась на "Оскар-2014" в двух номинациях ("Лучшая работа оператора" и "Лучшие костюмы"). Фильм рассказывает об основателе старейшей Школы боевых искусств, который намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Его самый лучший ученик планирует объединить все разрозненные школы в одну и вызывает на поединок их лидеров.
10 января в 19.00 зрителям покажут драму "Балет в пламени войны" 2015 года. Действия происходят на северо-востоке Китая во времена Второй мировой войны. Несмотря на весь окружающий ужас, главная героиня не перестает мечтать о балете. Девушка продолжает верить в то, что она сможет стать известной на весь мир балериной.
На следующий день в 19.00 фестиваль продолжит комедия "Нечестных прошу не беспокоить 2", где молодые люди на фоне развода лучшего друга, чтобы избежать разочарования в браке, устраивают испытательный период для своих отношений.
12 января в 16.00 жителям столицы предлагают посмотреть боевик "Шаолинь" о вражде между китайскими военачальниками, 13 января в 15.00 - семейную драму "Песнь хлопка", 14 января в 19.00 - мелодраму "Неуловимый" о жизни двойного агента - подпольщика.
Вход на сеанс свободный. Бесплатные входные билеты можно получить в фойе кинотеатра за 40 минут до начала фильма.-0-
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