Фестиваль "Маладзечна" подготовил конкурсы исполнителей, выставки и литературные встречи

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" вновь собирает лучших певцов, музыкантов и поэтов, заявила журналистам директор Дворца культуры Молодечно Светлана Сороко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна" очень значим для страны. Он собирает талантливых людей, народных и заслуженных исполнителей, поэтов, композиторов, государственные и национальные творческие коллективы, - сказала Светлана Сороко. - Каждый год мы делаем все возможное, чтобы создать хорошее настроение и зрителям, и участникам фестиваля".

Особенно ярким должно получиться торжественное открытие форума 7 июня на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили премьерный концерт "Песні вайны", во время которого будут награждены лауреаты Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

"В нашей стране много талантливой молодежи, которую я всегда стараюсь поддерживать, потому что чувствую ответственность за них, - подчеркнул Михаил Финберг. - Ведь мало стать лауреатом конкурса, нужно дальше развиваться и популяризировать свое творчество. Белорусских артистов всегда очень хорошо принимают в других странах. И я буду делать все, чтобы белорусскую музыку знали во всем мире".

Во второй день оркестр представит концерт академической музыки в Молодечненской школе искусств. Продолжит фестивальную программу гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов VІІІ Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" на сцене Дворца культуры.

Фестиваль объединяет также поклонников поэтического искусства. "Мы большое внимание уделили всем поэтам, которые приезжают на фестиваль. Составлена отдельная программа с участием 24 известных поэтов Беларуси, - сказала Светлана Сороко. - В этом году гости смогут побывать на программе "Суразмоўцы" Наума Гальперовича, надеемся, что будет интересно услышать размышления о роли родного языка в формировании общественного сознания и развитии современной белорусской литературы".

Для литераторов будет работать поэтическая площадка "Мой родны кут, як ты мне мілы", где авторы смогут презентовать свои новые произведения и книги. Также пройдет музыкально-поэтическая гостиная "Пад небам Бацькаўшчыны роднай", посвященная Году малой родины.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых из Борисова. В малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК Белорусский академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви классика белорусской литературы и Павлины Мяделки.

"На протяжении двух дней будут работать площадки с участием мастеров декоративно-прикладного искусства со всей страны. Впервые организуем арт-фест "Лянок", на который пригласили прядильные предприятия, фабрики художественных изделий. 8 июня состоится демонстрация одежды "Эко-стиль" с представлением коллекций изо льна, - отметила директор Дворца культуры. - Будут работать другие площадки - и для детей, и для молодежи "Арт-старт".

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов эстрады.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 7-8 июня. Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-