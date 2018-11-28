Конкурс циркового искусства среди любительских коллективов пройдет 30 ноября в Орше

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной праздник-конкурс циркового искусства "Арена-2018" состоится 30 ноября в Орше Витебской области и соберет 14 любительских коллективов из Беларуси и три из России. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.

Конкурсные выступления пройдут в трех возрастных группах в пяти номинациях по различным жанрам циркового искусства, оценивать которые будет компетентное жюри в составе артистов и деятелей циркового искусства, работников культуры.

Торжественное открытие конкурса состоится в 11.00 на сцене городского Дворца культуры "Орша", на которой также выступит и родной для местного зрителя заслуженный любительский коллектив Беларуси образцовая цирковая студия "Арена".

Конкурс организован управлением культуры Витебского облисполкома, государственным учреждением "Витебский областной методический центр народного творчества", Оршанским районным исполнительным комитетом при поддержке Министерства культуры.-0-