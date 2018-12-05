Концертом с участием именитых выпускников отметит 100-летие Витебский колледж им. Соллертинского

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большим концертом отметит 7 декабря свое 100-летие Витебский государственный музыкальный колледж имени И.И. Соллертинского. Юбилейное торжество пройдет в концертном зале колледжа и соберет нынешних преподавателей, ветеранов педагогического труда и многих любителей классической музыки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учебного заведения Анатолий Грецкий.

"На сцене выступят лауреаты международных конкурсов пианист Андрей Манулик, гобоист Сергей Тумаркин, старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, первая домра России Екатерина Мочалова. Свое мастерство продемонстрируют экс-солисты ансамблей "Песняры" Вячеслав Исаченко и "Чистый голос" Александр Костицын", - рассказал Анатолий Грецкий.

Во время торжества представители Министерства культуры и Витебского облисполкома будут чествовать представителей колледжа и ветеранов труда. Два человека получат нагрудный знак Министерства культуры "За вклад в развитие культуры Беларуси".

В октябре 1918 года в Витебске открыли народную консерваторию, ее первым директором стал приглашенный из Санкт-Петербурга дирижер Николай Малько. Через несколько лет консерватория стала техникумом с тремя отделами (исполнительским, научно-теоретическим и инструментально-педагогическим), а затем и училищем. В 1991-м учебному заведению присвоено имя уроженца Витебска, музыковеда и педагога Ивана Соллертинского. В 2010 году училище переименовали в колледж. Учреждение образования готовит учителей, артистов оркестра, ансамбля и хора, руководителей творческих коллективов. Набирают абитуриентов по трем специальностям: "дирижирование", "инструментальное исполнительство" и "музыковедение".-0-