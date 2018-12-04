Мечтаю показать грузинские танцы всему миру - Гиви Кбилашвили

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
5 декабря 2018, Ср
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.4231
USD 2.128
RUB 3.2039
Главное
Валерий Кварацхелия и Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям
Президент
Интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 24"
Президент
Новые функции могут появиться у Банка развития
Экономика
"Не может быть такого!" Пенсионерка из Крупок выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась в прямом эфире!
Общество
Рабочая группа при Совете Республики сняла 20 замечаний по проекту новой редакции Налогового кодекса
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь достигла большого прогресса в решении проблемы безгражданства - УВКБ ООН
11:28 Общество
Наркодилер в Солигорске заметал следы и поджег подпольную лабораторию
11:26 Происшествия
Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису
11:16 Спорт
Три новогодние фотовыставки откроются в Национальном центре современных искусств
11:03 Культура
Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати
11:01 Общество
Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси проходит в БЕЛТА
11:00 Экономика
Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом
10:46 Происшествия
Авиарейс из Киева задержится на три с половиной часа
10:36 Общество
В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину
10:27 Происшествия
Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря
10:25 Регионы
Обрез винтовки "Маузер" и пистолет ТТ обнаружены у жителя Могилевского района
10:22 Происшествия
Нарушения при организации перевозок детей выявила прокуратура в Вороновском районе
10:00 Происшествия
Новые функции могут появиться у Банка развития
09:48 Экономика
Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на Br140 тыс.
09:46 Происшествия
Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков
09:37 Спорт
Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии
09:18 В мире
Более 10 тыс. билетов продано в первые дни декабря на II Европейские игры
09:15 Спорт
Сезон предновогодних ярмарок стартует в Минской области 15 декабря
08:59 Регионы
Концертом с участием именитых выпускников отметит 100-летие Витебский колледж им. Соллертинского
08:50 Культура
Марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области
08:43 Регионы
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мечтаю показать грузинские танцы всему миру - Гиви Кбилашвили

Культура 04.12.2018 | 15:59
Фото из vk-аккаунта Гиви Кбилашвили
Фото из vk-аккаунта Гиви Кбилашвили

Гиви Кбилашвили приехал в Беларусь два года назад. В первые месяцы было все - и радость от знакомства с новой страной, и трудности с работой и самореализацией. Но если в сердце живет любовь, а душа наполнена стремлением показать свой талант - преодолеешь все. Жизнь 23-летнего Гиви Кбилашвили изменилась кардинально: он не только основал коллектив и обрел своего зрителя среди белорусов, но и встретил любимую женщину и создал белорусско-грузинскую семью. Гиви уверен, если ты целеустремленный и сильный, а за плечами любящая семья, надежные друзья - и невозможное возможно. Второй год подряд в Минске красуются его афиши - "Грузинский балет Lelo и солист Гиви Кбилашвили". 6 декабря в Могилеве и 8-го в Минске 20 ярчайших танцоров из Грузии предлагают окунуться в атмосферу удивительной страны. Корреспондент БЕЛТА встретилась с Гиви Кбилашвили накануне концертов и побеседовала о программе выступлений и жизненных целях.

- Что собой представляет Lelo?

- Это шоу-балет, работающий в стиле фолк-модерн, ему два года. Я его хореограф и художественный руководитель. Lelo следует самым актуальным тенденциям в мире современного фолк-балета, в то же время привнося культуру свободы движения, импровизацию, грузинские характер и харизму. Сегодня в его составе уже 35 человек, но в Беларусь приедет только 20, потому что количество участников зависит от программы и сцены, которая нас встречает. Сейчас мы выступаем на небольших площадках, ведь и наше шоу достаточно камерное.

- Какую программу покажите белорусам на этот раз, в чем ее отличие от прошлогодней?

- Сейчас мы покажем все регионы Грузии через этнические танцы. Наша концертная программа состоит из 12 номеров грузинского народного танца - военные, аджарские, аристократичные, горные - и специальных номеров фольклорных танцев в стиле модерн. Кстати, некоторые танцы из горных регионов выглядят как настоящие битвы или соревнования смелости. У нас интереснейшая история, которую мы и хотим показать. Это шоу будет насыщено Грузией.

- Такой своеобразный экскурс в историю Грузии, а современность отобразите в танце?

- Конечно, будет и современная хореография, но лишь пару номеров, потому что мы хотим сделать акцент на том, что нравится белорусам. Грузия ассоциируется с горами, кинжалами, лезгинкой, хинкали, поэтому и покажем людям то, что они хотят увидеть.

- Вы привозите какое-то невероятное количество костюмов.

- Да, 150 народных костюмов, все дизайнерские работы и очень красивые.

- О вашем коллективе говорят как о грузинском многоголосье. У каждого свой голос, стиль?

- У ведущих солистов - да. Всего их три - Зураб Фарджанадзе, Гванца Мелитаури и я.

- За два года в Беларуси вы успели основать свой коллектив и стать узнаваемым артистом - это было трудно?

- Легко не было точно. Даже были моменты, когда я думал, что ничего не выйдет. Но я человек, который не любит проигрывать, поэтому никогда не сдаюсь и всегда ищу пути решения. Вначале меня никто не поддерживал. А потом грузинская диаспора помогла, а сейчас и вовсе много людей поддерживают. В Беларуси очень хорошие люди. Мне кажется, здесь всем живется спокойно и не торопясь. Порой даже белорусские режиссеры, продюсеры меня спрашивают: "Куда ты торопишься, Гиви, ты еще молодой - все успеешь". А я не могу по-другому, мне нужно спешить.

- И куда вы так спешите?

- Я хочу многое успеть. Я поставил себе задачу, чтобы мои афиши были размещены по всему миру. Частично уже получается, потому что программу, которую мы сейчас представим белорусам, успели показать в Греции, Голландии и Германии. Думаю, что и мировое турне удастся.

- А с чего началось ваше увлечение танцами?

- Уже лет с трех меня постоянно просили что-то станцевать. Поэтому сколько себя помню - столько и танцую. Я уже тогда чувствовал, что хочу и буду танцевать. Правда, будучи подростком, это желание поубавилось. Но я всегда хотел быть артистом, непременно выступать на сцене и быть в центре внимания. Петь у меня не получилось, и в 12 лет мама привела меня в Грузинскую академию танца, где в основном нас обучали народным танцам, но и азы классики тоже освоили. В 15 лет я стал лауреатом Грузии. И потом было много разных наград. Сейчас я достиг определенного уровня и хочу развиваться в другом направлении. Мне хочется, чтобы зритель, который меня полюбит, ходил на мои концерты постоянно, а я радовал их своим творчеством. В Минске у меня уже есть свой зритель, для которого я стараюсь.

- А какие еще танцы вам близки?

- Славянские - полька, гопак.

- Чем отличается белорусский танец от грузинского?

- Я бы сказал, что у вас танцы более веселые, а у нас более жесткие.

- До приезда в Беларусь вы побывали в разных странах - Украине, Египте, Китае. Какая страна запомнилась больше всего?

- Я выступал и в составе балета Сухишвили, и Королевского национального балета Грузии, был солистом Синдианского большого театра в Китае. Зритель везде очень отличается. Если в Китае выступаешь, то аплодисментов не услышишь, они берут телефоны и начинают снимать. Если увидишь много телефонов - значит, им нравится. Но мы, артисты, все-таки ждем аплодисментов, поэтому нам их не хватало. Ведь овации дают такую поддержку, что ты начинаешь танцевать в три раза лучше. В Европе тоже непросто их услышать, потому что пока не закончится концерт, зрители сидят молча. А в Беларуси концерты всегда проходят с овациями, чувствуется участие зрителя - и это очень приятно.

- А вы импровизируете на сцене?

- Открою вам маленький секрет, все мои сольные номера - не постановочные. Я каждый раз танцую по-новому и до последнего не знаю, что и как буду танцевать. Выхожу и исполняю то, что приходит в голову.

- За виртуозную технику и бешеный ритм исполнения вас называют "летающим" танцором. Наверное, для этого приходится много работать. Сколько времени в день отдаете тренировкам?

- Мой день начинается с пятикилометровой пробежки. А затем я отправляюсь в зал, где танцую порой по восемь часов в день, причем один, мне нравится заниматься для себя. Всегда стараюсь придумать что-нибудь новое.

- Вы рассказываете о танцах с такой любовью...

- Я счастливый человек, потому что мне повезло заниматься любимым делом и работаю я сам на себя. Хотя пробовал работать брокером, но меня хватило лишь на две недели. Если я сломаю ногу - то останусь без работы.

- Но вы не только танцор, а и хореограф-постановщик.

- Да, в Минске я уже поставил две хореографии в СХТ к спектаклям "Ромео и Джульетта" и "Дракон". А в прошлом году мы организовали концерт "Джаз на языке танца" с моими грузинскими артистами и белорусскими джазменами.

- Еще проекты намечаются?

- Очень много! Но давайте пока не будем о них говорить, сначала реализуем. Кстати, Lelo, который выступит 6 декабря в Могилеве, а 8-го в Минске, и есть новый проект. Потому что мы понимаем: чтобы к нам пришел зритель, надо предложить ему что-то новое.

- Новый год не за горами. Каким получился 2018-й и что планируете в следующем году?

- Этот год был очень насыщенным, в моей жизни случилось много хорошего. А в 2019-м хотим привезти весь наш коллектив - 35 человек и проехать с гастролями по всем областным городам Беларуси.

- Танец для вас - это?

- Это все: жизнь, призвание, работа, настроение и отдых. А еще это искусство, пишущее историю страны, которую мы можем выразить движениями.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА. -0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Грузия, танец
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
﻿
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4231 BYN 2.414 BYN 2.422 BYN
USD
2.128 BYN 2.132 BYN 2.136 BYN
RUB
3.2039 BYN 3.188 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям
Все видео

Фотоновости

БГК имени Мешкова выиграл пятый матч в SEHA-лиге
Все фото

Инфографика

Безопасное поведение при гололеде В гололед надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию в Беларуси проекта "Славкалия"
Беларусь и Таиланд сумеют достичь положительных результатов в развитии сотрудничества - Лукашенко
Интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 24"
Политика
Валерий Кварацхелия Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси в ближайшее время - посол Грузии
Беларусь выступает за новые проекты в ЦЕИ и недопущение разделительных линий
Спорт должен оставаться политически нейтральным - постпред Беларуси при ООН
Экономика
Выступает Сергей Румас Новые функции могут появиться у Банка развития
Рабочая группа по белорусско-российскому сотрудничеству создана при Совмине
Беларусь, Латвия и Россия переводят в цифровой формат транзит порожних приватных вагонов
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину
Наркодилер в Солигорске заметал следы и поджег подпольную лабораторию
Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом
Общество
Фото из архива В Беларуси изменятся тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты
Беларусь достигла большого прогресса в решении проблемы безгражданства - УВКБ ООН
Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати
Регионы
Фото из архива Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря
Сезон предновогодних ярмарок стартует в Минской области 15 декабря
Марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области
Спорт
Игорь Стасевич Игорь Стасевич второй раз признан лучшим футболистом Беларуси, Виктор Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером
Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису
Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков
Технологии
Выступает Владимир Давидович Минский городской технопарк к 2020 году рассчитывает удвоить число резидентов
Volkswagen создаст альянс с Ford
В Китае впервые напечатали мост на 3D-принтере
В мире
Мартин Сайдик Сайдик: стороны конфликта в Украине двигаются в противоположном от мирного урегулирования направлении
Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии
Письмо Эйнштейна ушло с молотка почти за $3 млн
Калейдоскоп
Скриншот из видео YouTube Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров 2018 года возглавил 7-летний мальчик
В Тбилиси сняли с балкона 27-летний ВАЗ-2106
В Израиле нашли золотые монеты эпохи крестовых походов
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич Проходит сейчас О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия