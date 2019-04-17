Минчанка стала бронзовым призером Всемирного конкурса детского рисунка

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа воспитанницы столичной студии детского творчества при Белорусском союзе архитекторов Софьи Боровик заняла третье место на 26-м Всемирном конкурсе детского рисунка в Японии, в котором участвовали более 20 тыс. ребят из 76 стран. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель студии Александра Хмыль.

"Софья Боровик пришла заниматься в студию в три года, сейчас ей восемь. Она любит рисовать все, но особенно котов. На ее рисунке, который стал бронзовым призером, изображена кошка, с характером и немного кокетливая, как и наша Соня", - рассказала руководитель студии.

Профессиональное жюри конкурса оценивает работы детей анонимно - не зная ни возраста, ни страны, из которой прибыл рисунок. "Победителям они всегда присылают диплом, итоговый каталог, в котором размещены работы участников, и масляную постель. Сейчас мы уже получили приглашение на 27-й конкурс. Будем готовиться и до сентября отправим около 10 работ", - отметила Александра Хмыль.

Воспитанники студии детского творчества являются участниками и лауреатами отечественных и зарубежных выставок и конкурсов. На их счету многочисленные награды из США, Канады, Израиля, Швеции, Польши, Италии, Великобритании. Но больше всего - из Японии. "Мы ежегодно участвуем в этом конкурсе, начиная с восьмого. И каждый раз становимся призерами - были и золотыми, и серебряными, сейчас стали бронзовыми", - сказала руководитель.

В студии при ОО "Белорусский союз архитекторов", которой уже 28 лет, ребята занимаются самого разного возраста - от 2 до 16 лет. Многие ее выпускники стали художниками, архитекторами, дизайнерами. "Я часто говорю ребятам, что наша студия - муравейник, а мы все в ней - муравьи, для которых важна не только свобода, но и трудолюбие, дисциплина. К детям я всегда подхожу с любовью, и они отвечают мне взаимностью. Самое главное - мы не только обучаем, как надо рисовать, но и как надо общаться друг с другом", - подчеркнула Александра Хмыль.-0-