Мировые премьеры прозвучат на форуме классической музыки в Гомеле

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IV форум классической музыки "Восток-Запад" пройдет в Гомеле в декабре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в госучреждении "Гомельские городские оркестры".

Для ценителей классики организаторы мероприятия готовят музыкальные сюрпризы, объединенные тематикой "Восток-Запад". Откроет форум концерт "Величественное барокко", который пройдет в колледже искусств имени Н. Соколовского 2 декабря. В программе - шедевры барочного и классического репертуара в исполнении флейтиста Алексея Юринка, гобоиста Сергея Тумаркина и скрипачки Екатерины Пукст - одних из лучших инструменталистов Беларуси. Под симфонический аккомпанемент солисты исполнят произведения И. Баха, Г. Генделя, А. Вивальди и др.

Мировые премьеры прозвучат на втором концерте форума "Очарование Востока" 13 декабря. В этот вечер гомельчане и гости города услышат ранее не исполнявшиеся вокально-симфонические сочинения основателей отечественной композиторской школы Василия Золотарева и Николая Чуркина на темы среднеазиатского Востока. "Специально к форуму наш современник Владимир Браиловский готовит аранжировку камерно-вокального цикла "На берегах Иссык-Куля" - одного из лучших неизданных сочинений", - рассказали в госучреждении.

Запоминающимся событием для гомельской публики станет участие в концерте народной артистки Беларуси, солистки Большого театра Нины Шарубиной, а также вокалистов Юлии Мухи и Александра Кустова. Приятный бонус для меломанов - исполнение популярных восточных мелодий П. Чайковского ("Арабский танец" из балета "Щелкунчик"), Н. Римского-Корсакова (фрагменты симфонической сюиты "Шехеразада") и др.

Заключительным аккордом форума станет программа "Фортепианный блеск". 23 декабря впервые на гомельской сцене прозвучит сразу четыре двойных фортепианных концерта И. Баха, В. Моцарта и Ф. Пуленка. Зрителей порадуют шесть солистов-пианистов во главе с Народным артистом Республики Беларусь Игорем Оловниковым. Среди солистов - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, выпускники и преподаватели Белорусской государственной академии музыки Наталия Коротина, Илья Петров, Татьяна Ким, Мария Матвиевская и Елена Науменко.

Форум классической музыки - яркое событие в культурной жизни областного центра. По традиции во время серии декабрьских концертов известные классические музыканты совместно с Гомельскими городскими оркестрами исполняют шедевры академического музыкального искусства.

Цель творческого форума - популяризация классической музыки, доступность ее широким массам. I форум классической музыки прошел в областном центре в 2015 году. Постоянный организатор - государственное учреждение "Гомельские городские оркестры". Автор и художественный руководитель проекта - главный дирижер симфонического оркестра Гомеля Мурад Ассуил.-0-