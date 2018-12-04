Могилевский драмтеатр вступил в лигу театров "Шелковый путь"

4 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр стал почетным членом международной лиги театров "Шелковый путь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Официальное вступление в театральное сообщество произошло во время второй ежегодной конференции лиги театров в китайском Гуанчжоу, в которой принял участие главный режиссер Могилевского областного драматического театра Саулюс Варнас.

"Вступление в эту престижную организацию даст возможность значительно активизировать международное сотрудничество для реализации различных совместных проектов в области культуры и искусства, - отметили в театре. - В частности, членство в лиге позволит труппе участвовать в ее программах, проходить обучение и быть задействованной в мастер-классах, обмениваться гастролями с зарубежными коллективами".

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в июне нынешнего года Могилев с гастролями посетила Шэньчжэньская театральная труппа китайских опер, которая представила на сцене драматического театра уникальные образцы национального культурного достояния Китая - оперу традиционных жанров. Организатором гастролей стал Китайский культурный центр в Минске.

Заявку о вступлении в лигу театров "Шелковый путь" театр подал еще в прошлом году. Ранее в эту организацию вступили Национальный академический театр имени Янки Купалы и Национальный академический Большой театр оперы и балета.-0-

Фото Могилевского областного драматического театра