На юбилейном фестивале "Тбiлiсоба" в Минске грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет на площадке Верхнего города в Минске 24 августа. Подробности программы журналистам сегодня рассказали организаторы, передает корреспондент БЕЛТА.

На юбилейном фестивале грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими, поэтому и праздник в этом году пишется "Тбiлiсоба". Все надписи будут на белорусском и грузинском, а тем, кто эти языки не знает, предоставят возможность немного их выучить.

"В этом году мы хотим показать особенности грузинского и белорусского характеров, дружбу двух народов через еду, музыку, танцы, развлечения, - пояснил директор компании IDS Borjomi Belarus Денис Крупец. - Хедлайнером будет самый востребованный сегодня грузинский коллектив "Мгзавреби", который играет этно, джаз, рок. Также можно будет услышать грузинское многоголосье "Швидкаца", это группа, которой восхищалась Ангела Меркель во время недавнего визита в Тбилиси. Приедет обладатель первой премии конкурса "Славянского базара" этого года Георгий Путкарадзе, фолк-рок коллектив, представлявший Грузию на "Евровидении". Будут выступать и белорусские группы и исполнители".

Кстати, чтобы привезти все коллективы, которые выступят на сцене, вместо обычного рейсового "Эмбраера" в Беларусь из Грузии в этот день прилетит более вместительный "Боинг".

Денис Крупец добавил, что еще одним доказательством дружбы станет презентация песни молодых артистов "Минск - город с характером", которая была написана по итогам межкультурного проекта. Дружба обязательно победит и в танцевальных, кулинарных битвах.

Фудкорт фестиваля займет всю территорию Верхнего города, к местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить еще около 30 точек общепита. Можно будет попробовать как грузинскую, так и белорусскую кухню.

Зоны активностей растянутся до самой Свислочи. На танцплощадке развернется баттл между исполнителями танцев "Мтиулури" и Лявониха", вога, хип-хопа и контемпорари.

Более того, во дворике Грузинского культурно-просветительского общества "Мамули" развернется очень правдоподобная имитация грузинско-белорусской свадьбы, с соответствующими обычаями и традициями и даже конкурсом на самый длинный тост. По словам заместителя председателя этого общества Лелы Кантария, в Беларуси проживают 2,2 тыс. грузин, для которых белорусская культура тоже становится родной.

Как подчеркнул заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков, для столицы "Тбилисоба" имеет особое значение, поскольку с этого праздника стартовал проект фестивалей культур разных стран в Верхнем городе. "Будет очень много сюрпризов. Не только для взрослых, но и для детей. То есть можно будет приходить семьями, чтобы отдохнуть на многочисленных площадках", - заключил он.-0-