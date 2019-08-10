Народному артисту СССР Олегу Стриженову исполняется 90 лет

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту СССР, известному актеру театра и кино Олегу Александровичу Стриженову сегодня исполняется 90 лет.

Родился Олег Александрович 10 августа 1929 года в Благовещенске (Амурская область России) в семье военного. Семья часто переезжала с места на место. Оседлая жизнь началась в тридцатые годы, когда семья оказалась в Москве.

Олег начал рано работать, сначала в Научно-исследовательском кинофотоинституте, затем на строительстве железных дорог. Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." он считает своей самой главной наградой.

В 1949 году Олег Стриженов поступил в Театральное училище имени Щукина. Вместе с сокурсниками он выступал на театральных подмостках, записывался на радио. После окончания училища Стриженов начал работать в Таллинском театре русской драмы. Ему сразу поручили одну из ведущих ролей - актер стал играть Незнамова в пьесе Островского "Без вины виноватые". Спектакль имел оглушительный успех у публики.

Практически в то же время, с середины 1953 года, Олег Стриженов начал сниматься в кино. Роль Овода в одноименной картине сразу же сделала его знаменитым. Тот кинодебют совпал еще с одним важным событием в его жизни: здесь же на съемках он влюбился в исполнительницу роли Джеммы. Ее звали Марианна, актриса вскоре стала его женой. Этот брак ознаменовался рождением дочери Натальи.

Кадр из фильма "Овод" (1955)

После роли Овода посыпались предложения от кинорежиссеров. Олег Александрович отлично справился с главной ролью в экранизации Джека Лондона "Мексиканец". Картина была хорошо принята зрителями. Одновременно с этим фильмом в 1955 году актер снялся еще в одной знаковой отечественной картине - "Сорок первый". Эта роль также принесла актеру заслуженную славу. Картина, вышедшая в прокат осенью 1956 года, имела огромный успех у зрителей, а также была отмечена призом на Каннском кинофестивале. Популярность Олега Стриженова резко пошла в гору, и в конце 1950-х он стал одним из самых востребованных актеров советского кино, за ним прочно закрепилось звание одного из самых романтических героев советского кинематографа.

Кадр из фильма "Сорок первый" (1956)

В кинобагаже народного артиста много поистине эпохальных ролей, сделавших его кумиром нескольких поколений. Он снялся в фильмах "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Белые ночи", "В твоих руках жизнь", "Хождение за три моря", "Земля, до востребования", "Звезда пленительного счастья", "Миссия в Кабуле". Зрителям особенно запомнилась работа актера в картине "Неподсуден". За главную роль командира Егорова Олег Стриженов, по итогам опроса читателей журнала "Советский экран", был признан лучшим актером 1969 года. Многие критики того времени называли Олега Александровича советским Жераром Филипом.

Кадр из фильма "Капитанская дочка" (1958)

Параллельно с работой в кино Олег Стриженов продолжал играть в театре. Он перевелся в Ленинградский театр имени Пушкина, а затем в конце 1950-х годов оказался в Москве. В 1966 году актер пришел в МХАТ на роли Мортимера в спектакле "Мария Стюарт" и Треплева в "Чайке". Также он сыграл на сцене МХАТа барона Тузенбаха, Глумова, Степана Тятина и многих других персонажей - практически всю русскую театральную классику. Здесь же он встретил актрису Любовь Земляникину, которая стала его второй женой и родила ему в 1969 году сына Александра.

На съемках фильма "Последняя жертва" Стриженов встретил новую любовь, актрису Лионеллу Пырьеву, в 1976 году она стала его женой. Актер поддерживает отношения со своими детьми от прежних браков.

Сейчас Олег Стриженов практически перестал сниматься, все свободное время он посвящает семье и живописи - актер прекрасно рисует и отдает всего себя этому виду искусства.-0-