Наружные работы по восстановлению северной башни Гольшанского замка завершат до конца года

28 ноября, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Наружные работы по восстановлению северной башни и кладки стен Гольшанского замка планируется завершить до конца года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ошмянском райисполкоме.

На реставрацию замка XVII века в Гольшанах был выделен грант из фонда Президента по поддержке культуры и искусства в размере Br250 тыс. Работы активно ведутся с весны. Восстанавливаются северная башня - наиболее сохранившийся элемент, а также прилегающие к ней стены, остальную часть замка законсервируют.

"Подготовительный этап - проектирование, архивное исследование и изучение, археологическое сопровождение - был ранее проведен по программе "Культура Беларуси". Также были расчищены подножия стен замка: он даже немного "подрос", - рассказал методист по музеям и историко-культурному наследию отдела методической работы Ошмянского районного центра культуры Сергей Жилик.

Во время этих работ провели и сортировку когда-то упавших, отколовшихся кирпичей. Сейчас они используются для восстановления башни и стен. Их называют "пальчатка", так как на кирпиче видны бороздки от пальцев тех, кто его изготавливал несколько столетий назад. Кстати, для работы используют специальные растворы и грунтовки, которые не только создают эффект старины, но и защищают и сохраняют аутентичные кирпичи и элементы.

"Выполнена гидроизоляция фундамента, восстановлена кладка стен, стены усилены и фрагментами оштукатурены, восстановлена стропильная система, уложена черепица, установлен флюгер. По проекту завершены наружные работы будут до конца года", - рассказал Сергей Жилик. Планируется, что вскоре будет смонтирована и наружная лестница, которая позволит посещать второй и третий уровни башни. Интересно, что изначально связи между этажами внутри башни не было. На них попадали из расположенного рядом корпуса, который сейчас разрушен.

На 2019 год запланированы работы по внутренней отделке башни: обустройство откосов, сводов, штукатурке стен, росписи, созданию лепного декора, камина, укладке плитки на пол. В перспективе здесь разместится музей.

"Под музейные помещения будут задействованы три яруса башни и подвал. Например, в подвальном помещении будет создана интерактивная экспозиция по мотивам легенды о белой даме и черном монахе. Возможны и театральные постановки на эту тему", - отметил Сергей Жилик. В музее также будут представлены артефакты, которые были найдены во время археологических изысканий в замке. Восстановят и интерьер башни, расскажут о владельцах замка роде Сапег, истории Гольшан. Отдельная экспозиция будет посвящена замку в перспективе времени: от прошлого до будущего. В дальнейшем будет благоустроена территория вокруг замка, восстановлены живописные пруды.

Гольшаны остаются знаковым объектом не только для района, но и для всей Гродненской области. Восстановление замка, считают здесь, позволит привлечь большее количество туристов, интересующихся не только архитектурой, но и легендами, историей. Благодаря роману Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский" создан своеобразный бренд Гольшан и замка.

Востребован и такой вид туризма, как событийный. В 2019 году здесь пройдет десятый юбилейный фестиваль средневековой культуры "Гольшанский замок" с яркой музыкальной, анимационной программой.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что активно продолжаются реставрационные и ремонтные работы сразу на нескольких важных архитектурных памятниках региона, например, в Старом замке в Гродно, Лидском замке, дворцово-парковом комплексе Святск, Коложской церкви XII века в областном центре.-0-