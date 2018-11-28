Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет кинокритиков США назвал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года, сообщает американский интернет-журнал о телевидении и кино Deadline Hollywood.

Фильм "Зеленая книга" рассказывает реальную историю путешествия по югу США знаменитого пианиста и обычного водителя, между которыми со временем возникает дружба. Премьера фильма состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, где он получил главную награду "Народный выбор".

Национальный совет кинокритиков также назвал Вигго Мортенсена, который исполнил одну из главных ролей в "Зеленой книге", лучшим актером года.

Лучшим режиссером признан Брэдли Купер за фильм "Звезда родилась", а Леди Гага, исполнившая в нем главную роль, удостоена звания лучшей актрисы. Отмечается, что кинокартина является режиссерским дебютом Брэдли Купера, который также исполнил в ней главную роль.

Национальный совет кинокритиков США был основан в 1909 году в Нью-Йорке. Сегодня он объединяет кинокритиков, киноведов, а также студентов профильных институтов и других специалистов. Тожественная церемония наград проходит ежегодно в начале января.-0-