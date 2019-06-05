Новый сезон Большого театра Беларуси откроет премьера оперы "Князь Игорь"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы "Князь Игорь" откроет 87-й сезон Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Она состоится 15-16 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре театра.

Нынешняя постановка станет шестым обращением театра к партитуре Александра Бородина. "Постановщики спектакля обещают представить яркое действо, одновременно монументальное и динамичное, вневременное и актуальное", - отметили в театре. Над спектаклем работает мощная творческая команда: дирижер-постановщик - народный артист, лауреат Государственной премии Беларуси Александр Анисимов, режиссер-постановщик - обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская, художник-постановщик, работающий над сценографией и костюмами, - народный художник России, лауреат Государственной премии Беларуси Вячеслав Окунев, хормейстер-постановщик - народная артистка, лауреат Государственной премии Беларуси Нина Ломанович, балетмейстер-постановщик - народный артист Беларуси Юрий Троян.

Александр Анисимов уже работал над оперой "Князь Игорь" с другими режиссерами и на разных мировых сценах. "Князь Игорь" практически живет со мной много лет в разных странах и театрах, видит постановки разных режиссеров, - сказал дирижер-постановщик. - Мне удавалось поставить ее в самых разных ракурсах - и в трагическом, и в оптимистическом, но и в одном, и во втором варианте есть неправда. Попробовать решить это по-другому стало нашей задачей".

Создать нетрадиционное прочтение партитуры оперы помог Александру Анисимову клавир, изданный музыковедом Анной Булычевой. "Это совершенно новый текст, конечно, основанный на том, что уже существует, но включающий и те материалы, которые никогда нигде не звучали", - пояснил дирижер.

Именно это обращение к ранее неизвестным материалам обещает стать главной изюминкой постановки Большого театра Беларуси. "Обновленная партитура "Князя Игоря" обязана заинтересовать не только широкую публику, но и профессионалов, ведь музыкальный материал оперы, в особенности тех ее фрагментов, которые были отредактированы или дописаны Николаем Римским-Корсаковым и Александром Глазуновым, подвергся значительной переработке и более того - пополнился новыми страницами авторства Бородина, ранее в оперу не включавшимися, - подчеркнули в театре. - Залогом же художественной целесообразности и драматургической цельности этой новой партитуры станет богатый концертный опыт маэстро Анисимова в области жанрового переосмысления малоизвестных, неполных или неоконченных произведений".

Необходимость нового музыкального прочтения была продиктована уникальной концепцией, предложенной режиссером-постановщиком спектакля. Обращение к опере "Князь Игорь" для Галины Галковской стало не только важным итогом творческих исканий, но и свидетельством личного художественного и мировоззренческого опыта. Спектакль, который режиссер готовит к сценической жизни, во многом является квинтэссенцией знаний истории, собственных представлений о человеческой психологии в историко-культурном контексте, размышлений о роли высоких нравственных качеств отдельной личности в истории социума, государства.

"В своем спектакле я точно не стану представлять князя Игоря как неудачника. В режиссерских версиях последних двух десятилетий акцент сделан на неудачный поход, в котором Игорь потерял дружину и попал в плен, но забывают, что, когда он вернулся в Путивль и собрал новое ополчение, он все-таки разбил половцев. Как и выпадают из поля творческого зрения удивительные свойства его души: благородство, сила духа, достоинство, с которым он превозмогает неудачи", - отметила Галина Галковская.

По ее словам, для нее было важным ответить на вопрос, с какой целью князь Игорь пошел в поход. В спектакле зритель сможет увидеть на него ответы. "Я как режиссер не могла не обратить внимание на то, какое место в жизни и личности князя Игоря занимает православная вера и как он относится к язычеству, которое проповедовали половцы. Наша опера будет светлой. Это не значит, что она будет легко восприниматься, это значит, что мы никогда не позволим себе лишить зрителя надежды на то, что в этой жизни побеждает благородство и любовь", - анонсировала режиссер-постановщик.-0-