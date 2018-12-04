Оркестр Михаила Финберга приглашает 5 декабря на концерт памяти Эдуарда Зарицкого

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси подготовил программу, посвященную памяти народного артиста Беларуси композитора Эдуарда Зарицкого. Премьера состоится на киностудии "Беларусьфильм" 5 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.
"Эдуард Зарицкий более 20 лет проработал в нашем коллективе. Через все свое творчество он пронес любовь к родному краю. Многие его произведения являются визитной карточкой Беларуси. В концерте прозвучат песни композитора на слова Янки Купалы, Якуба Коласа, Владимира Короткевича и других белорусских поэтов. Для заслуженного оркестра ответственно и волнительно готовить эту программу", - отметил Михаил Финберг.
Секрет таланта Эдуарда Зарицкого в его искренности и тонком ощущении музыки. "Наша программа - очередное доказательство того, что композитор жив, пока его музыка живет в сердцах белорусов", - сказал маэстро.-0-
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