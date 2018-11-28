"Пана Тадеуша" публично прочитают в Бресте

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители дипмиссий в Бресте сегодня публично прочитают на разных языках отрывки из повести Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестской городской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Городецкая.

Литературные чтения являются частью мероприятия в честь 220-летия со дня рождения поэта, организованного совместно с Генеральным консульством Польши в Бресте. Отрывки из повести "Пан Тадеуш" на белорусском, украинском, польском, русском и венгерском языках прочитают представители дипломатического корпуса, аккредитованные в областном центре. Также ожидается, что строки из этого произведения прозвучат на чешском и французском языках.

"Адам Мицкевич внес большой вклад в поэтическое слово своего времени, его творчество стало свежим дыханием для европейской литературы. Одно из самых известных произведений - "Пан Тадеуш". Эту повесть называют эпической картиной о жизни шляхты, поскольку в ней проходят бытовая, военная, патриотическая линии", - отметила Светлана Городецкая.

Также гостям с помощью стихов, музыки и песочной анимации расскажут о различных периодах жизни и творчества поэта: с момента его рождения в усадьбе в Заосье до смерти в Константинополе. В мероприятии примут участие школьники, представители общественных организаций, интеллигенции города.

Адам Мицкевич родился 24 декабря 1798 года в фольварке Заосье Новогрудского уезда (сейчас Барановичский район). Его фигура, неповторимое творчество, жизнь просветителя стали одним из самых больших достояний мировой культуры, неиссякаемым источником духовности белорусского и польского народов.-0-