Проголосовать за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении-2018" можно 23-25 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проголосовать за своих фаворитов на детском "Евровидении-2018" можно 23-25 ноября. Белорусы могут отдать голос и за представителя своей страны - Даниэля Ястремского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Зрительское голосование начинается сегодня и продлится до начала грандиозного финального концерта 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

На сцену "Минск-Арены" 25 ноября выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

Даниэль Ястремский: после репетиций на сцене "Минск-Арены" чувствую себя более уверенно Официальный представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский также подчеркнул, что ему хватает времени на отдых между репетициями. "У меня есть определенный режим, что позволяет мне поработать и отдохнуть", - рассказал он.