Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара" начинаются с Гродно

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Региональные отборы на музыкальные конкурсы "Славянского базара-2019" стартуют в Беларуси, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Гродно сегодня станет первым городом, где пройдет региональный отборочный тур XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и ХVII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019". Следующим эстафету региональных туров примет Витебск, а завершающим городом 14 декабря станет Гомель.

Для участия в конкурсных отборах исполнителям необходимо представить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке (для участников детского музыкального конкурса и конкурса исполнителей эстрадной песни), эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности (для участников детского музыкального конкурса) и эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков либо мировой хит (для участников конкурса исполнителей эстрадной песни).

В составы жюри в регионах войдут ведущие специалисты в области эстрадного искусства, представители государственных органов и учреждений культуры, популярные артисты белорусской эстрады, музыкальные продюсеры, композиторы, режиссеры - уроженцы регионов, в которых проводится отбор.

Во время прослушиваний уже состоявшиеся артисты проведут мастер-классы для конкурсантов. Они станут наставниками для всех участников, поделятся собственным опытом восхождения на профессиональную сцену и озвучат реальные рекомендации, как завоевать зрителя.

В дирекции фестиваля акцентировали внимание на том, что это этап, в котором могут попробовать свои силы все желающие вне зависимости от музыкального образования. "Мы ищем талантливых и креативных людей", - подчеркнули специалисты. Из всех прошедших региональные комиссии отберут затем по 5 своих представителей на второй этап отбора, который состоится в январе-феврале. Специальная комиссия определит десятку финалистов. Из них до конца марта на третьем этапе определят представителей Беларуси для участия в музыкальных конкурсах фестиваля.

В 2019 году "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия форума запланированы на 9,10 и 16,17 июля.-0-