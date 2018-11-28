"Тепло вечной мерзлоты" подарит белорусам Бриллиантовый цирк Якутии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный цирк Республики Саха (Якутия) представит белорусам свой проект "Тепло вечной мерзлоты" в Белгосцирке с 15 декабря по 13 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

"Идея пригласить в Минск Бриллиантовый цирк Якутии возникла три года назад. Но никак не получалось ее осуществить, потому что эта республика далеко. А если бы артисты оказались где-нибудь поблизости на гастролях, тогда бы все сложилось. И вот после выступлений в странах Балтии самый северный цирк планеты приезжает в Беларусь. Он представит захватывающую программу, в которой выступят настоящие обитатели тундры - северные олени, песцы, лисицы и собаки-лайки, которых очень любят в Якутии", - отметил худрук.

"Тепло вечной мерзлоты" - не просто цирковое представление, а зрелищный спектакль, наполненный неповторимым колоритом северных народов и их традициями. "В его основе - история вражды и примирения двух родов шаманов, белого и черного, а также извечное противостояние добра и зла, любви и ненависти. Начнется все с того, что две девочки неожиданно очутились в стране вечной мерзлоты и по неосторожности нарушили баланс между теплом и холодом. Оказывается, у двух враждующих между собой шаманов есть сын и дочь, влюбленные друг в друга. Но отцы разлучают их, начинается катастрофа. Для того, чтобы спасти страну и вернуть в нее тепло, нужно найти волшебный алмаз и соединить два любящих сердца. Конечно, все заканчивается благополучно: девочки возвращаются домой и приглашают своих новых друзей на новогоднюю елку", - рассказал Витаутас Григалюнас.

По его словам, яркий самобытный цирковой спектакль с настоящей битвой шаманов, чудесами эквилибристики, головокружительными акробатическими трюками, грациозными полетами воздушных гимнастов, веселой клоунадой, оригинальными номерами жонглирования и потрясающими выступлениями дрессированных северных животных никого не оставит равнодушным.

Якутское цирковое шоу "Тепло вечной мерзлоты" известно во всем мире. Ему аплодировали зрители Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Монако, Норвегии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.-0-