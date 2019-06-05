Выставка "Казимир Малевич и XXI век" откроется в Минске 14 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Казимир Малевич и XXI век" откроется в Национальном центре современных искусств Беларуси 14 июня, сообщила БЕЛТА заместитель директора по творческой деятельности центра Олеся Иноземцева.

Экспозиция включает более 100 работ около 50 белорусских художников, развивающих традиции школы Казимира Малевича. В их числе Александр Соловьев, Александр Досужев, Сергей Кирющенко, Александр Малей, Анатолий Кузнецов, Виктор Шилко, Зоя Литвинова, Виталий Чернобрисов, Сергей и Эвелина Криштаповичи, Борис и Иван Семилетовы, Леонид Хоботов.

"Впервые в Минске будет представлена картина, предположительно, авторства Казимира Малевича "Человек с лопатой" из фонда Гродненского государственного историко-археологического музея. Картина датируется 1920-ми годами", - рассказала Олеся Иноземцева.

Она обратила внимание на уникальность выставки: произведения белорусских художников будут представлены в синтезе с этнографическими экспонатами Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук. "Графические символы и формы, найденные и апробированные народным творчеством, выступали и выступают источником вдохновением и толчком для поиска новых художественных форм и практик как ХХ, так и ХХІ века, - отметила собеседница. - Человек, выросший в определенной среде, идеи черпал из народного творчества. Поэтому у наших авторов проявилась аутентичность колористики - красный, черный, синий всегда использовались в белорусском искусстве, а также в их работах нашли отражение формы и символы наших орнаментов. В какое бы направление ни ушел художник, он все равно вырос на белорусской земле и впитал ее самобытность, что, конечно же, повлияло на его творчество".

Выставка "Казимир Малевич и XXI век" будет работать по 1 сентября. Она является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство", куда входит и экспозиция "Спорт - это высокое искусство". Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Национальный центр современных искусств при поддержке фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Гродненского государственного историко-археологического музея, Музея древнебелорусской культуры НАН.-0-