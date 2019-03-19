Беларусь и Австрия обсуждают возможность совместных проектов в пищевой промышленности и энергетике

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На четвертом заседании австрийско-белорусского делового совета, который проходит сегодня в Минске, бизнесмены двух стран обсуждают возможность реализации совместных проектов в пищевой промышленности и энергетике. Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-австрийскому сотрудничеству присуще активное взаимодействие, реализуется ряд крупных инвестпроектов. "В этом ключе стоит продолжать работу. Сейчас на столе наших деловых переговоров есть еще несколько инвестпроектов. Надеемся, что в ближайшее время будут подвижки в их реализации. Обсуждаемые сферы связаны с переработкой продуктов питания (поставка оборудования и создание производств) и высокотехнологические проекты в области энергетики, производства оборудования, в том числе упаковочного", - сказал Владимир Улахович.

Австрийские инвестиции в экономику Беларуси за последние восемь лет составили около $6 млрд, в том числе в 2017 году - около $300 млн, в 2018-м - $296 млн. Товарооборот двух стран в прошлом году превысил $170 млн. "Нас не устраивает этот уровень товарооборота, потенциал взаимодействия двух стран значительнее. Специфика австрийских партнеров заключатся в том, что часть белорусской продукции идет через Австрию на рынки третьих стран. Думаю, что это неплохо, но нам нужно это сотрудничество очистить от дополнительных обременений, которые иногда связаны с посреднической работой", - отметил председатель БелТПП.

Сопредседатель австрийско-белорусского делового совета, вице-президент Ассоциации промышленников Австрии Хуберт Берч подчеркнул, что белорусские предприятия предоставляют много возможностей для сотрудничества с австрийскими компаниями. "Индустриальный парк "Великий камень", свободные экономические зоны предоставляют хорошие возможности для инвестирования. Эти возможности австрийские фирмы изучают и уже частично ими пользуются", - добавил он.

В работе австрийско-белорусского делового совета участвуют представители 13 австрийских компаний, работающих в сферах фармацевтики, производства оборудования, IT-сфере и других. Перспективы сотрудничества обсуждают более 150 бизнесменов из двух стран.

Следующее, пятое заседание австрийско-белорусского делового совета пройдет в 2020 году в Вене.-0-