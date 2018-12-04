Беларусь и Азербайджан прорабатывают предложения по сотрудничеству в нефтехимической отрасли

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития сотрудничества с Азербайджаном в нефтехимической отрасли белорусским производителям необходимо поддерживать постоянный диалог и прямые личные контакты с партнерами. Такое мнение высказал в интервью журналу "Вестник Белнефтехима" посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, сообщает БЕЛТА.

Посол отметил, что азербайджанский рынок нефтехимии не испытывает недостатка в предложениях по большинству товарных позиций, конкуренция на нем достаточно высокая. В каждой нише представлены бренды ведущих мировых производителей различного ценового сегмента, многими экспортерами одновременно предлагаются льготные условия поставок.

"В этих условиях белорусским производителям необходимо проводить работу, направленную на повышение качественных характеристик товаров, нужно поддерживать постоянный диалог и прямые личные контакты с азербайджанскими партнерами, гибко подходить к решению вопросов поставок продукции и услуг, - уверен Геннадий Ахрамович. - В целом требуется системная работа в данной сфере. Сейчас идет проработка взаимовыгодных предложений".

Дипломат также сообщил, что в Беларуси и Азербайджане нефтехимическое производство является одним из приоритетных направлений, поэтому сотрудничество в этой сфере весьма многообещающе. По его мнению, в этом направлении важна совместная слаженная работа всех заинтересованных структур.

По словам посла, за последние годы по заключенным контрактам и соглашениям между профильными компаниями стран объемы реализованных нефтепродуктов на внешних рынках измерялись сотнями миллионов долларов. "Поэтому нами проводится активная работа по дальнейшему расширению белорусско-азербайджанского взаимодействия в этой отрасли", - отметил он.-0-