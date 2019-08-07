Беларусь и Республика Корея намерены развивать сотрудничество в сфере земельного администрирования

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея намерены развивать сотрудничество в сферах кадастра, земельного администрирования и пространственной информации. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали сегодня в Сеуле руководители Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу Беларуси и корпорации LX Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Подписание документа состоялось во время проходящей в столице Республики Корея с 7 по 9 августа международной встречи Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC).

Меморандумом закреплена договоренность сторон о сотрудничестве по обмену стратегиями и технологиями в сфере кадастра и земельного администрирования, в области разработки новейших технологий и поддержки построения, анализа и использования пространственной информации. Иные направления взаимодействия могут быть совместно определены в дальнейшем. Меморандумом предусмотрено проведение консультаций, рабочих встреч, совместных симпозиумов и семинаров, а также совместные исследования, обмен кадровыми ресурсами, предоставление геодезических приборов и компьютерной техники.

LX - государственная организация, которая содействует защите прав на собственность населения Республики Корея, а также развитию национальной кадастровой системы с момента своего основания в 1977 году. Компания предоставляет оперативные и точные услуги по съемке и различные кадастровые пространственные данные.-0-