Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармрынке

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармацевтическом рынке. Об этом шла речь во время второго совместного заседания коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Президиума Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), которое состоялось сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Во время заседания были подведены итоги выполнения плана совместных мероприятий антимонопольных ведомств по развитию конкуренции на социально значимых рынках, а также определены стратегические направления совместной работы на ближайшую перспективу. С целью развития конкуренции на фармацевтическом рынке, снижения цен на лекарственные средства принято решение продолжить работу по совершенствованию референтной системы ценообразования. Кроме того, белорусская сторона рассмотрит опыт России в части введения института принудительного патента, призванного стать эффективным инструментом, гарантирующим гражданам фармацевтическую безопасность в случае отказа правообладателя поставлять на рынок те или иные жизненно важные лекарства.

Также на заседании рассмотрены перспективные направления совместной работы по рынку услуг связи. Принято решение продолжить работу по отмене роуминга на территории Союзного государства в соответствии с резолюцией Высшего государственного совета СГ от 30 июня 2017 года №3.

Стороны активизируют работу по ратификации соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области защиты конкуренции, подписанного в Москве 27 февраля 2019 года. Соглашение является первым двусторонним белорусско-российским международным договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении (например, в части обмена информацией, проведения отдельных процессуальных действий, координации правоприменительной деятельности). В дальнейшем запланировано создание совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на значимых рынках.

Также рассматривался вопрос "параллельного импорта", который продолжает оставаться дискуссионным как на площадке Союзного государства, так и на площадке Евразийского экономического союза. По данному вопросу принято решение организовать под эгидой Союзного государства в Минске совместный семинар с участием руководителей органов государственного управления Беларуси и России.

Заседание состоялось под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.-0-