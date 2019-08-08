8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не планирует размещать облигации на европейском и китайском рынках в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец.

"На этот год у нас нет планов по размещению облигаций на европейском рынке. Еврооблигации мы планируем размещать в следующем году, чтобы рефинансировать часть долга. По панда-облигациям у нас в этом году тоже нет планов ввиду того, что сейчас высокая волатильность по китайскому рынку из-за проблемных вопросов по линии Китай-США", - сказал Андрей Белковец.

В 2018 году китайское рейтинговое агентство CCXI присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг по китайской национальной шкале был получен для возможности выпуска государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.-0-