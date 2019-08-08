Беларусь ограничивает ввоз скота из Омской области России

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз крупного рогатого скота из Омской области (Россия) из-за заразного узелкового дерматита. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Омской области зарегистрирован случай заболевания КРС заразным узелковым дерматитом. В связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.-0-
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