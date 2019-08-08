Беларусь ограничивает ввоз свинины из Приморского края России из-за АЧС

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Приморского края России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Приморского края зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Приморского края в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.-0-