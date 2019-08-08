Беларусь рассчитывает на рост числа инвесторов из Великобритании - Андрейченко

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Фионна Гибб и Владимир Андрейченко

Британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в белорусскую экономику. Уже сейчас речь идет о значительной сумме. "Но мы заинтересованы, чтобы приходили инвесторы и в фармацевтику, и в машиностроение, и в энергетику", - сказал Владимир Андрейченко.

Он акцентировал, что благоприятные условия для инвестиций в Беларуси созданы, в том числе на законодательном уровне. Развитие инвестиционного сотрудничества - важное направление для страны. "Это создание рабочих мест, повышение уровня жизни людей, заработной платы", - отметил спикер.

Беларусь заинтересована также развивать сотрудничество в образовании, гуманитарной сфере. Так, британские неправительственные организациии содействуют восстановлению белорусских территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С 2010 года в Великобритании оздоровились более 8 тыс. детей. "Эти направления очень важно развивать", - считает председатель Палаты представителей.

Фиона Гибб вступила в должность посла Великобритании в Беларуси в 2016 году. За три года достигнут очень серьезный прогресс в развитии отношений между двумя странами, сказал Владимир Андрейченко. Он поблагодарил дипломата за продуктивную работу в Беларуси и пожелал успехов на новом месте.

Фионна Гибб

Посол также отметила позитивную динамику двусторонних отношений в течение последних нескольких лет. По ее словам, в Великобритании растет интерес к ведению бизнеса в Беларуси. Британские предприятия рассчитывают на развитие сотрудничества с белорусскими. Она напомнила о важных визитах, которыми обменялись стороны. Так, в июне 2019 года Лондон посетил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "Скорее всего, будет и еще визит - осенью", - проинформировала Фиона Гибб.

Дипломат рассказала, что посольства Великобритании из региона инициативы "Восточное партнерство" работают над организацией в ноябре road-show. Каждое пригласит в страну две-три компании для организации встреч с потенциальными британскими партнерами.

"Скорее всего, мы сосредоточимся на сельском хозяйстве, информационных технологиях и здравоохранении", - уточнила посол, говоря об отраслях, представителей которых планируют пригласить к участию в road-show.

Прорабатывается также визит в Великобританию делегации белорусского Министерства экономики, которое заинтересовано изучить британский опыт поддержки малых и средних предприятий.-0-